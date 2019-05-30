Фонд энергоэффективности обработает до конца года минимум 300 заявок, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКЗ Геннадий Зубко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы понимаем, что год будет тестовым, поэтому минимальная планка поставлена Фондом – 300 заявок. Мы выстраиваем такое сотрудничество, чтобы Фонд мог обрабатывать около 3000 заявок в год", – сказал Зубко.

Он указал, что в настоящее время разработаны два типовых проекта энергомодернизации: "легкий" и "комплексный". В рамках первого устанавливаются счетчик ИТП (ИТП – индивидуальный тепловой пункт) и регуляторы на стойки.

"Эти меры могут стоить, например, больше 1 млн грн, но дают 30-35% уменьшение потребления и возможность управлять им", – отметил вице-премьер.

По его словам, стоимость пакета "комплексный" составляет около 5-6 млн грн (может быть и 10 млн) на дом, так как он предусматривает модернизацию стен и утепление.

"Но это уже полная модернизация, которая влияет не только на уменьшение потребления на 60-65%, но и на качество жизни, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги изнутри. Это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%", – подчеркнул Зубко.

Он отметил, что эти проекты могу реализовываться поэтапно: сначала "легкий", затем – "комплексный".

"Сейчас мы посмотрим, как пойдет имплементация "легкого" и "комплексного" пакетов, насколько рынок к этому готов. Просто сейчас на рынке нет достаточного количества компаний, которые могут внедрять комплексные решения", – сказал Зубко.

Он уточнил, что нет достаточного количества энергоаудиторов или компаний, которые могут гарантировать качество строительных материалов.

В то же время вице-премьер сообщил, что Украина получила первых сертифицированных энергоаудиторов, которых готовят или проверяют 43 вуза. По данным Зубко, уже около 600 человек получили сертификат и уже 145 зданий прошли первую сертификацию, в том числе первые 44 жилых дома и 27 ОСМД получили энергетический сертификат, который показывает, в каком состоянии дом, сколько он потребляет, и что нужно сделать.

Зубко напомнил, что Фонд энергоэффективности весте с донорами в настоящее время тестирует все процедуры и процессы с 15 пилотными ОСМД: семь домов идут на комплексную модернизацию, а восемь – на легкую.

"Мы отобрали дома из разных районов, разной этажности: двух-, трех-, пятиэтажки. Разное количество субсидиантов, разное количество подъездов – чтобы посмотреть, как это работает", – пояснил вице-премьер.

По его словам, проведено первое обучение с главами ОСМД, и сейчас они завершили энергоаудит и подают заявки на тестирование в рамках процедур Фонда.

"Эти проекты получат больше грантовой помощи в начале, поскольку получат полную компенсацию на энергоаудит и проектную документацию", – уточнил Зубко.

Он рассчитывает, что до конца текущего года по 15 пилотным проектам уже будет результат.

"Эти проекты для нас важны, потому что на опыте их реализации мы хотим посмотреть на аудит, подготовку документации, внедрение, имплементацию и верификацию", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые получат гранты для реализации энергоэффективных мероприятий.

В начале февраля Координационный совет доноров Фонда энергоэффективности и Мультидонорский трастовый фонд, созданный для поддержки реформы энергоэффективности в Украине, утвердили грантовую политику Фонда энергоэффективности.

Для первых 300 проектов рекомендуемый размер гранта составит: для пакета "А" ("легкий") – 40%, для пакета "Б" ("комплексный") – 50%. А также дополнительно "плюс" 20% для ОСМД, в которых проживает более 50% субсидиантов.

Выплата грантов будет производиться в равных долях из Фонда энергоэффективности и Мультидонорского трастового фонда. Выделенные средства будут покрывать энергоаудит, проектную документацию, материалы, оборудование и стоимость работ в процентах в соответствии с грантовой политикой.

В апреле 2018 гоьда ЕС, Германия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорского фонда, и в июне прошлого года Украина получила первый транш в размере 50 млн евро.

В декабре 2018 года Европейский союз предоставил второй транш на поддержку Фонда энергоэффективности в размере 54 млн евро.

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн на поддержку Фонда энергоэффективности.

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