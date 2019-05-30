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30.05.19 19:16

Израильская компания купила месторождения Chevron в Северном море за $2 миллиарда

Израильская энергетическая компания Delek Group Ltd., подконтрольная миллиардеру Ицхаку Тшуве, заключила соглашение о покупке месторождений нефти и газа Chevron Corp. в Северном море примерно за $2 млрд.

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Согласно пресс-релизу компании, в рамках сделки подразделение Delek – Ithaca Energy, приобретет активы в центральной части Северного моря, в числе которых месторождения Alba, Adler и Erskine, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что соглашение является частью стратегии Delek по расширению за пределы внутреннего рынка.

Ожидается, что сделка позволит Ithaca увеличить производство в 2019 году на 300%, а доказанные и вероятные запасы – примерно на 150%.

Приобретение активов также сделает Ithaca вторым крупнейшим независимым производителем нефти и газа в британской части Северного моря.

Планируется, что сделка будет завершена к концу третьего квартала 2019 года, ее должен одобрить британский отраслевой регулятор.

Котировки Delek Group на торгах в Тель-Авиве в четверг дешевеют на 0,7%, акции Chevron Corp. в ходе электронных торгов после закрытия биржевой сессии в Нью-Йорке подорожали на 0,03%.

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