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30.05.19 19:04

ГБР начало расследование против чиновников Нацбанка

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках уголовного производства от 5 апреля расследует возможные злоупотребления служащих Национального банка Украины (НБУ) при проведении инспекционных проверок банков и реализации залогового имущества ликвидируемых финучреждений.

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Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, ГБУ установило, что должностные лица НБУ, злоупотребляя властью с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 годов проводят формальные проверки происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения предоставленным документам.

В ГБР также подозревают, что должностные лица Департамента финансового мониторинга НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений получают неправомерную выгоду от руководителей и владельцев банков "за не отражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях".

Согласно другому судебному постановлению от 16 мая по этому же уголовному производству, следователи ГБР установили, что должностные лица указанного Департамента НБУ "за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки о инспекционные проверки банков".

Также указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

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Кроме того, со ссылкой на информацию следователей в судебных материалах констатируется, что "с февраля 2019 года по настоящее время должностными лицами НБУ совершаются действия, которые направлены на реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости, с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам , что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету".

16 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и предоставил ему доступ к документам НБУ (с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий).

Речь идет в том числе об отчетах о проведении инспекционных проверок "Сбербанка", "Индустриалбанка", "Правэкс-Банка", "Пиреус Банка", банка "Форвард", "Кредит Европа Банка", "Укрстройинвестбанка", "Банка ¾", "Портал Банка" за период с 1 января по 14 мая 2019 года.

Также ГБУ вытребовало данные о внеплановых проверках банков за этот же период, а также акты о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга за 2018 год.

Также предоставлено решение на изъятие копии решения правления НБУ от 7 февраля 2019 года №118-рш "О продаже права требования по кредитным договорам Национального банка Украины, заключенных с работниками, уволенными работниками Национального банка Украины и договорами, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим кредитным договорам" и послуживших основанием для такого решения материалов.

Также суд предоставил следователю ГБР доступ к документам Счетной палаты (с возможностью изъятия копий), а именно отчета о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет за 2017 год и документов, на основании которых составлен соответствующий отчет (утверждено решением №30-2 от 29 ноября 2018 года).

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