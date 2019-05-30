Создание е-кабинета застройщика упростит деятельность в строительстве, Минрегион

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Для внедрения эффективного и прозрачного контроля в строительстве разработана концепция полного реформирования деятельности ГАСИ и план реализации этой концепции. Один из важных шагов в ее рамках - внедрение эффективного е-кабинета застройщика, где быстро и удобно можно будет получать разрешительные документы в строительстве, как это происходит во всем цивилизованном мире. Для этого Минрегион разрабатывает порядок функционирования е-кабинета. В ближайшее время он будет подан на согласование других заинтересованных центральных органов исполнительной власти", - рассказал Парцхаладзе

По его словам, внедрение таких изменений не только минимизирует коррупцию и любые влияния чиновников на принятие решений, но и в целом существенно упростит процедуру и повысит качество контроля работ. А это может положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге Doing Business по строительным показателем.

По поручению вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, приказом Минрегиона №8 от 31 января 2019 года создана рабочая группа по реформированию системы архитектурно-строительного контроля. В нее вошли представители Минрегиона, Госархстройинспекции, Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, Офиса эффективного регулирования, IDLO, TAPAS, правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" и Конфедерации строителей Украины.

Совместно членами рабочей группы наработан ряд проблемных задач, вошедших в концепцию. Отдельно:

отсутствие единой е-системы в строительстве;

выдача разрешений с нарушениями;

отсутствие систематизации информации в строительстве;

непубличность госархстройконтроля и надзора;

низкий уровень информированности граждан о предоставлении услуг ГАСИ;

незначительная ответственность должностных лиц органов ГАСИ.

Кроме введения эффективного е-кабинета застройщика для решения этих вопросов концепция предусматривает:

разработку действенного механизма привлечения к ответственности должностных лиц органов Госархстройконтроля за нарушения в сфере градостроительной деятельности;

внедрение действенного механизма контроля за деятельностью экспертных организаций;

разработку и внедрение информационной кампании ГАСИ по повышению уровня осведомленности граждан о предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности;

внесение ряда изменений в другие законы и подзаконные акты.

Сейчас Украина - одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. По показателю "Получение разрешений на строительство" за 2 года Украина улучшила позицию с 140 на 30 место. В общем рейтинге наша страна занимает 71 строчку.

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