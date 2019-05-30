Первые жилые многоэтажки получили энергетические сертификаты, – Зубко

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Я горд тем, что Украина, наконец-то за 27 лет независимости, получила первых сертифицированных энергоаудиторов. Сегодня в этот процесс включено 43 вуза, которые готовят и на экзаменах проверяют, может ли специалист проводить энергоаудит и обследование инженерных систем зданий. Сейчас около 600 человек получили сертификат, и уже 145 зданий прошли первую сертификацию, в том числе первые 44 жилых дома, 27 ОСМД получили энергетический сертификат, который показывает, в каком состоянии дом, сколько он потребляет и какой комплекс энергоэффективных мероприятий нужно внедрить", – заявил Зубко.

Одновременно он отметил, что запуск энергетической сертификации дома должен не только обеспечивать собственное обследование и аудит, но и предусматривать предоставление рекомендаций. И определять, что именно нужно изменить в конструкциях, инженерных системах, в системах энергоснабжения. По словам вице-премьера, самым главным является то, что подпись энергоаудитора накладывает ответственность за предоставление рекомендаций.

"Это очень важно, ведь по результатам мониторинга энергоаудитор может быть лишен квалификационного аттестата, если его рекомендации не дают результата. Это первый шаг. Следующим шагом, как и в любом европейском государстве, станет имущественная ответственность саморегулируемой организации, которая будет создана на этом рынке – ассоциации энергоаудиторов", – подчеркнул Зубко.

По его словам, к сожалению, закона о саморегулируемой организации в Украине пока нет, хотя он очень нужен. И союз архитекторов, и союз технического надзора, проектировщиков, конструкторов, энергоаудиторов, которые реализуют свои профессиональные компетенции через сертификат, должны иметь имущественную ответственность. Поэтому сейчас Минрегионом нарабатывается решение о страховке каждого сертификата и внедрение финансовой ответственности за предоставленный сертификат.

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