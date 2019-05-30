США ограничат закупку услуг России для запуска космических спутников

Согласно опубликованному на сайте Федерального регистра США тексту документа, запрет начнет действовать с 2023 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Таким образом, нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

В Пентагоне подчеркивают, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет "менее 86 небольших организаций".

Такое ограничение уже действует в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.

Новый текст правил закупок, учитывающий это изменение, вступит в силу с 31 мая.

Изменения в правилах закупок затронут и Китай. Как говорится в объяснениях Пентагона, будет запрещена "закупка товаров у военной компании из коммунистического Китая".

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Как сообщалось, с 2023 года США также планируют отказаться и от закупок российских коммерческих двигателей РД-180.

Тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия зависима от поставок двигателей в США и хочет продолжать их.

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