АРМА может провести новый конкурс на управляющего "Межигорьем"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление АРМА, передает БизнесЦензор.

"Если при содействии активистов, журналистов и общественности в течение одного месяца некая компания изъявит желание стать управляющим резиденцией "Межигорье" и обнародует бизнес-план, содержащий более эффективные и качественные прогнозы, чем бизнес-план победителя конкурса, тогда вопрос об объявлении нового конкурса может быть на повестке дня", – указано в заявлении.

В то же время агентство не видит перспектив участия в конкурсе компаний с качественно лучшими показателями, чем у нынешнего победителя, учитывая сопротивление общественной организации, контролирующей резиденцию "Межигорье", передаче управления победителю конкурса, а также "искусственное нагнетание негатива в СМИ относительно конкурсных процедур в АРМА".

Ведомство подчеркивает, что конкурсный отбор управляющего резиденцией длился более полугода и продлевался пять раз, вследствие чего Государственным бюро расследований заведено уголовное дело в отношении сотрудников АРМА.

Агентство также приводит другие возможные решения судьбы "Межигорья", в частности, национализацию арестованных активов резиденции или передачу их на ответственное хранение лицу, непосредственно определенному прокурором. В таком случае необходимости проводить конкурс не будет, отмечает ведомство.

Как сообщалось со ссылкой на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу, в рамках расследования уголовного производства о возможных нарушениях сотрудников АРМА в Межигорье проводятся допросы, проходит изъятие документов.

Как сообщалось, ООО "Скомпани" стало победителем конкурса управляющего арестованными активами резиденции "Межигорье". Заявки на участие в конкурсе поступили также от ГО "НПУ "Межигорье", фактически управляющее резиденцией в настоящее время, и ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Скомпани" являются Сергей Коренев (51%) и Константин Заграничный (49%). Уставный капитал компании – 1 млн грн.

Руководителем компании указан Алексей Вороненко, который был помощником народного депутата Евгения Мураева.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление (АРМА) государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 годы) Виктор Янукович.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram