Кабмин сократил расходы на субсидии на 13,6 миллиарда из-за сокращения количества их получателей

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, количество получателей субсидии сократилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн субсидиантов в отопительном периоде 2018-2019 годов.

В целом в госбюджете на 2019 год на эту статью расходов предусмотрено 35,095 млрд грн.

Помимо этого, в пояснительной записке Министерство социальной политики указало на необходимость перераспределить 5,54 млрд грн на программу монетизации субсидий "в связи с внедрением полного перехода к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме".

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