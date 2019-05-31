Итоги недели: Отложенный транш МВФ, споры о рынке электроэнергии и обсуждение дефолта

ФИНАНСЫ

Коломойский предложил объявить дефолт Украины

Олигарх Игор Коломойский в интервью Financial Times заявил, что президент Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции, отвергнув программу жесткой экономии Международного валютного фонда, и объявить дефолт по внешнему долгу.

Украинские еврооблигаций и ВВП-варранты отреагировали на заявление бизнесмена падением, а продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня.

Предложением Коломойского раскритиковали премьер-министр Владимир Гройсман, Европейская бизнес ассоциация и представители Еврокомиссии, а назначенный Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что такие решения сейчас не рассматриваются.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, будущие кредиты обсудят после выборов

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине, ее итоги не будут выноситься на обсуждение совета директоров МВФ, который принимает решение о выделении финансирования. МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с миссией Фонда подтвердил намерение продолжить сотрудничество с МВФ. А секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что власти Украины планируют обсуждать новую программу сотрудничества с Фондом после выборов.

Ранее НБУ планировал получить от МВФ транш на $1,3 млрд по программе stand by в июне по итогам визита миссии Фонда.

Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Прибыль банковской системы с начала года превысила 18 миллиардов

По данным НБУ, в январе-апреле платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд грн).

"Приватбанк" сконцентрировал более 50% пенсионных счетов

Из 7,3 млн пенсионеров, которые получают выплаты через банки, 50,5% являются клиентами "Приватбанка". По данным Пенсионного фонда, второе место по количеству получающих пенсии на банковские карты пенсионеров занимает государственный "Ощадбанк" (37,8%), на третьем – "Райффайзен банк Ааваль" (5,3%). Все остальные банки совокупно обслуживают лишь 6,4% пенсионеров.

Всемирный банк выделил $200 миллионов на развитие аграрного сектора в Украине

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 24 мая одобрил решение о предоставлении займа в размере $200 млн на реализацию Программы на основе результатов для ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

В госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов"

Уже почти 740 млн грн "теплых кредитов" из предусмотренных 1,1 млрд грн привлечены семьями на энергоэффективные меры в 2019 году. Учитывая такой высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, другие – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе.

Clearstream открыл доступ иностранным инвесторам к украинским ОВГЗ

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая открыл доступ украинским государственным ценным бумагам. Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года.

МАКРОЭКОНОМИКА

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины

Эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза, ухудшили прогноз роста ВВП в 2019 году до 2,7% с ожидавшихся по итогам декабрьского консенсус-прогноза 3% роста, сообщили в Минэкономразвития.

В свою очередь аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 3,4% в связи с замедлением экономического роста в первом квартале.

ЭНЕРГЕТИКА

Зеленский поручил Кабмину определить дату запуска рынка электроэнергии

По итогам расширенного совещания СНБО Кабинету министров поручено принять единое решение в отношении сроков запуска рынка электроэнергии и в случае необходимости их переноса обратиться с соответствующим предложением к Верховной Раде или Совету нацбезопасности.

Секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что дискуссия по этому вопросу была "очень горячей" и уточнил, что отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, может пройти через 2 недели.

Тем временем на минувшей неделе Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам с рекомендацией отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине.

Тарифы на газ для населения в июле снизятся на 8%

"Нафтогаз Украины" после повышения в июне снизит цену на природный газ для нужд населения в июле на 8% – до 5 803 грн за тысячу кубометров (без НДС и услуг по транспортировке и распределению), сообщил глава НАК Андрей Коболев.

Антимонопольный комитет открыл дело по действиям НКРЭКУ при создании формулы "Роттердам+"

В Антимонопольном комитете открыли дело по действиям Нацкомиссии регулирования тарифов и коммунальных услуг при составлении формулы тарифа на электроэнергию, известной как "Роттердам+", на основании материалов расследования НАБУ. При этом ранее АМКУ отказался расследовать формулу "Роттердам+" по обращению государственной компании "Энергоатом".

Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ

Правительство вывело из государственной собственности Калушскую ТЭЦ и передало ее в коммунальную собственность города Калуш, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус. По словам Геруса, на этом настаивал министр энергетики Игорь Насалик, который ранее был мэром Калуша.

Суд запретил приватизацию "Центрэнерго" по иску компании Кропачева

Окружной административный суд Киева в обеспечение иска ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия по приватизации ПАО "Центрэнерго". Компания также просит суд признать противоправным ее недопуск к участию в приватизации "Центрэнерго" в декабре 2018 года.

"Укргаздобыча" подписала договор с дочерней компанией американской Halliburton на 2,6 миллиарда

"Укргаздобыча" подписала с ООО "Халлибартон Украина" договор на предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах стоимостью 2,6 млрд грн. По прогнозам украинской компании, такие работы позволят расконсервировать скважины и получить дополнительно более 2 млрд куб. м газа в течение 10 лет.

13 компаний подали заявки на разработку новых месторождений в Украине

На предложенные правительством в феврале 9 нефтегазовых участков подано 22 заявления от 13 компаний, в том числе иностранных. Больше всего заявок подала "Укргаздобыча" – 9, из которых 4 совместно с канадской Vermillion Energy. По 2 заявки сделали украинские компании "Укрнефтебурение", "Укрнафта", "ДТЭК Нафтогаз", "Захиднадросервис".

ВЛАСТЬ

Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова

Большая палата Конституционного суда приняла решение закрыть производство по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".

Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали СКМ Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. Сейчас подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.

Рада одобрила переход на 12-летнее школьное образование

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании", которым предусмотрено введение 12-летней программы для получения полного общего среднего образования с проведением внешнего независимого оценивания по его окончанию с 2027 года.

Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась увольнять премьера Владимира Гройсмана. За соответствующий проект постановления проголосовало 97 нардепов при необходимых 226 голосах.

КОРПОРАЦИИ

Суд отменил решение НБУ в отношении аудитора "Приватбанка" времен Коломойского

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Нацбанк исключил компанию из реестра в июле 2017 года из-за подтверждения "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского.

Основатели корпорации ИСД начали три судебных спора в Лондоне на $1 миллиард

Бывшие партнеры по корпорации ИСД – Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан – ведут три судебных спора в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по итогам продажи половины акций корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" российским инвесторам. В частности, Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд.

Компания соратника Ляшко получит 600 миллионов за поставки пожарных машин

ООО "Промышленная компания "Пожмашина" победила в тендере Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на поставку 120 пожарно-спасательных автомобилей на общую сумму 600,72 млн грн (с НДС). "Пожмашина" получает подряды от ГосЧС с 2016 года, когда фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко отказывалась голосовать за бюджет без учета этой статьи расходов.

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, Россия) подало в суд на украинский государственный авиационный концерн (ГАК) "Антонов" с целью ликвидации созданного около 10 лет назад совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов".

Dragon Capital подтвердил продажу "Чумак" компании Delta Wilmar

Группа Dragon Capital подтвердила продажу мажоритарной доли в украинском производителе продуктов питания компании "Чумак". Покупателем выступает компания Delta Wilmar, украинский филиал Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии. "Чумак" производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия.

ТРАНСПОРТ

Мотор Сич" возобновит единственный авиарейс в аэропорт Ужгорода

Авиакомпания "Мотор Сич" возобновит регулярные авиарейсы между Киевом и Ужгородом с 3 июня. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолете Як-40.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд оправдал подозреваемого в растрате 500 миллионов топ-менеджера Фирташа

Заводской суд Запорожской области 29 мая вынес оправдательный приговор по делу директора "Запорожского титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака, обвиненного в растрате 492 млн грн, которые должны были пойти на развитие предприятия. САП пообещала подать апелляцию на это решение суда.

МВД сняло с розыска беглого экс-главу "Укртранснафты" Лазорко

Министерство внутренних дел сняло с розыска топ-менеджера Игоря Коломойского и бывшего председателя правления АО "Укртранснафта" Александра Лазорко, который в последние годы жил в Лондоне. Коломойский не скрывает, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Нардеп Деркач получил 42 гектара заповедной земли

Как выяснили журналисты, 42 га заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов, с 2010 года оказались в собственности окружения народного депутата Андрея Деркача.

"Межигорье" Януковича отдадут в управление компании бывшего помощника Мураева

Нацагентство по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) избрало управляющим арестованными активами резиденции "Межигорье" фирму "Скомпани", которую возглавляет бывший помощник нардепа Евгения Мураева Алексей Вороненко, котороый в последнее время является частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука. 0.

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