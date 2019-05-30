Миссия МВФ завершила работу в Украине, вернется после выборов

Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена 30 мая по ее итогам, опубликованном на сайте МВФ, передает БизнесЦензор.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – указывается в заявлении.

Команда специалистов МВФ провела продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Как отмечается в сообщении, итоги работы этой миссии не будут выноситься на обсуждение совета директоров МВФ, который принимает решение о выделении финансирования.

Читайте также: Сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР будет продолжено, – Данилюк

Как сообщалось, во вторник, 28 мая, президент Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Украине во главе с Роном ван Роденом, подтвердив намерение продолжить сотрудничество с Фондом.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк по итогам встречи с представителями миссии МВФ заявил, что власти Украины планируют обсуждать новую программу сотрудничества с Фондом после парламентских выборов.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram