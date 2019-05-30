"Укрзализныця" оценила потребность в средствах на ремонт электричек в 7 миллиардов

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Износ электропоездов составляет 87,46% (91,63% – переменного тока и 83,73% – постоянного тока); дизель-поездов – 97,21%, рельсовых автобусов – 26,5%", – отметил Рязанцев.

По словам топ-менеджера, минимально необходимая потребность в обновлении парка электро- и дизель-поездов для обеспечения пригородных пассажирских перевозок составляет 5 дизель-поездов и 5 электропоездов ежегодно.

"Укрзализныця" не имеет достаточного количества финансовых ресурсов для осуществления необходимых ремонтных работ или закупки новых пригородных поездов. Убытки от пассажирских перевозок за 2018 составил более 12 млрд грн, в том числе 6 млрд грн – по пригородным перевозкам", – отметил Рязанцев.

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Директор по развитию также подчеркнул необходимость государственной поддержки по покрытию расходов перевозчику и обновления пригородных поездов.

По мнению Рязанцева, нехватка средств является причиной пожаров в пригородных электричках, которые вызывают технические неисправности, возникающие вследствие длительной эксплуатации электро- и дизель-поездов и отсутствия замены устаревшего парка.

Как сообщалось, ранее в мае АО "Укрзализныця" обратилось к Верховную Раде и Кабинету министров с просьбой о государственной поддержки железнодорожных перевозок за счет госбюджета на сумму 7,1 млрд грн.

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