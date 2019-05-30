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30.05.19 20:49

Военные заказали ремонт противолодочного вертолета для ВМС за 24 миллиона

Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 5 апреля заключила соглашение с ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" на предоставление ремонтных услуги за 24,16 млн грн.

Военные заказали ремонт противолодочного вертолета для ВМС за 24 миллиона

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 20 ноября выполнят капитальный ремонт военного противолодочного вертолета Ми-14ПЛ №78461 без обеспечения посадки на воду и агрегатов.

В частности его оборудуют сигнализатором обледенения, метеолокатором, радионавигационной системой, курсовертикалью, антенной, усилителем внутренней связи, абонентским аппаратом, навигационным индикатором и тому подобное. Цена включает топливо на испытания и на обратный перелет. Вертолету установят межремонтный ресурс 1 тыс. часов в течение восьми лет.

Как отмечает издание, в июле 2017 года в/ч 1688 заказывала "Авиакону" исследовательский ремонт другого вертолета Ми-14ПЛ №78495 с таким же межремонтным ресурсом за 26,2 млн грн.

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