Гройсман предупредил о неконтролируемом росте цен в случае объявления дефолта

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"За последнюю неделю прозвучал ряд различных заявлений, в том числе начали говорить о дефолте. Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. Хочу сказать: это не мой сценарий, это не сценарий украинцев", – сказал Гройсман.

Он отметил, что дефолт будет иметь следствием экономические и социальные потери.

"А наша с вами задача не допустить каких-либо кризисов в государстве, а делать все для того, чтобы государство развивалось", – добавил премьер.

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Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины

Позднее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.

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