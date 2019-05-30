Минэкономразвития предложило два пути разблокирования печати бюллетеней для выборов в Раду

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам проведенного 29 мая совещания по вопросу осуществления публичных закупок для проведения досрочных выборов народных депутатов 21 июля, передает БизнесЦензор.

Во время совещания первый вице-премьер Степан Кубив подчеркнул, что досрочные выборы народных депутатов должны состояться в назначенную дату, однако для этого нет необходимости выводить ЦИК из-под действия закона "О публичных закупках".

"Полный вывод ЦИК из-под действия Закона "О публичных закупках" означает, что информация о закупках этого заказчика будет недоступна общественности", – пояснил Кубов.

Вице-премьер отметил, что благодаря применению действующих процедур во время подготовки в президентским выборам 31 марта ЦИК только на центральном уровне сэкономил для государственного бюджета около 10 млн грн, а некоторые окружные избирательные комиссии – еще более миллиона гривен каждая.

Кубив сообщил, что лля того чтобы ЦИК могла осуществить закупки вовремя и в соответствии с нормами действующего законодательства, Минэкономразвития предложило два пути решения проблемы.

В частности, Минэкономразвития подготовило приказ №898 от 24 мая, который позволит ЦИК разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры. При этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro. Приказ будет заюсторован и вступит в силу в ближайшее время, как только ЦИК согласует его текст.

Второе предложение Минэкономразвития – принять компромиссный законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках", который первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов неделю назад официально направил главе Верховной Рады и председателю Комитета экономической политики. Законопроект временно, а именно на период проведения досрочных выборов в парламент, выводит ЦИК из-под действия Закона "О публичных закупках".

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Напомним, Центральная избирательная комиссия требует внести внесения изменений в закон "О публичных закупках", поскольку сроки проведения процедуры закупок могут превышать сроки избирательного процесса.

Однако Верховная Рада отказалась рассматривать соответствующий президентский законопроект на внеочередном заседании 22 мая.

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