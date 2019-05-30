Фонд госимущества продолжит попытки вернуть в госсобственность "Укртелеком" Ахметова

Об этом Трубаров сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Также продолжается работа относительно возвращения в госсобственность пакета акций ПАО "Укртелеком", - сообщает Трубаров.

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд госимущества проиграл апелляцию в деле о возвращении "Укртелекома" Ахметова.

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 7 ноября 2018 года, которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

Напомним, 3 июля Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций, которыми по требованию Фонда госимущества был расторгнут договор купли-продажи 92,8% акций "Укртелекома", заключенный в марте 2011 года между Фондом и ООО "ЕСУ", а также было обязано ООО "ЕСУ" вернуть указанный пакет акций "Укртелекома" для государства (также ООО "ЕСУ" выплатить в пользу госбюджета пеню в размере $81,9 млн). Верховный Суд отправил это дело на новое рассмотрение.

В то же время кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома".

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM $760 млносновного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM Financial Overseas в 2014-2016 годах, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.

Согласно доводам компании Raga в суде Лондона, в дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн.