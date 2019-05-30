Вложения иностранцев в украинские гособлигации превысили 42 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ украинских банков 30 мая уменьшился на 1,4 млрд грн (на 0,03%) – до 359,62 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,19 млрд грн, физлиц также увеличился – на 0,1 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ на указанную дату уменьшился на 0,25 млрд грн – до 774,16 млрд грн.

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Как сообщалось, продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах во вторник, 28 мая, упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн из-за чего Минфину пришлось повысить ставку самых коротких трехмесячных бумаг до 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

На прошлой неделе портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 1,4 млрд грн (на 3,5%) – до 41,43 млрд грн.

Накануне международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, сообщил, что с 27 мая откроет доступ украинским государственным ценным бумагам.

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