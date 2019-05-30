Рада одобрила переход на 12-летнее школьное образование

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №10204 в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

Необходимость принятия закона обосновывается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия базового закона "Об образовании" в 2017 году.

Проектом акта предусмотрено введение 12-летней программы для получения полного общего среднего образования с проведением внешнего независимого оценивания по его окончанию с 2027 года.

При этом с 1 января 2019 года вводится сертификация педагогов, а также новая педагогическая должность – помощника ребенка с особыми образовательными потребностями (тьютора).

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект определяет правовые, организационные и экономические основы функционирования и развития системы общего среднего образования, с одновременным признанием утратившим силу действующего сейчас закона "Об общем среднем образовании".

Читайте также: Рада одобрила закон о стандартах образования в техникумах и колледжах

Проектом предусматривается урегулировать вопрос доступности и обеспечение равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность.

Документом также устанавливаются требования к качеству полного общего среднего образования, языку образования в учреждениях общего среднего образования, сертификации педагогов, ресурсному (информационному, научно-методическому, материально-техническому) обеспечения учреждений.

Законопроектом также предложено определить правила аудита учебных заведений, самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского, права и обязанности участников образовательного процесса.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram