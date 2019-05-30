Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным "Омега Банка" Лагуна

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда 28 мая подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО "Омега Банк", – сообщает НБУ.

Так, кассационная жалоба Лагуна оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 16 декабря 2015 года и постановление Окружного административного суда Киева от 5 ноября 2015 года, согласно которым Лагуну отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменений.

Напомним, Национальный банк 30 января 2015 года отнес ПАО "Омега Банк" в категории проблемных из-за совершения банком рисковой деятельности.

Основанием для отнесения ПАО "Омега Банк" в категории неплатежеспособных 2 марта 2015 года НБУ указывал уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, ниже одной трети минимального – "минус" 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.

Решение о ликвидации этого банка было принято Национальным банком по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 6 июля 2015 года.