"Укрзализныця" даст скидку на доставку грузов в порты "Мариуполь" и "Бердянск", – Мининфраструктуры

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, это даст дополнительный грузопоток портам и обеспечит их бесперебойную работу.

"На прошлой неделе тарифная комиссия "Укрзализныци" приняла решение о предоставлении скидки на железнодорожные тарифы в размере 20% азовским портам "Мариуполь" и "Бердянск". Этот даст возможность указанным морпортам снизить цену, и они станут конкурентоспособными по отношению к портам Черного моря" – сказал Лавренюк.

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры работает над тем, чтобы вернуть грузопотоки в порты азовского региона, позволив им продолжить развитие, несмотря на негативное влияние от противоправных действий, принимаемых Россией в Азовском бассейне.

Как сообщалось, в марте 2019 года Министерство инфраструктуры Украины совместно с "Укрзализныцей" и представителями морских портов "Мариуполь", "Бердянск" и "Херсон" разработали алгоритм предоставления дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в указанные порты.

Как подчеркнули тогда в Мининфраструктуры, из-за агрессивных действий со стороны Российской Федерации, грузопоток в портах "Мариуполь" и "Бердянск" значительно снизился, поскольку из-за долговременных задержек судов возник дефицит флота и, как следствие, рост стоимости фрахта судов.

"За 2018 год только Бердянским портом потеряно около 840 тыс. тонн грузов. Снижение железнодорожного тарифа на доставку грузов позволит нивелировать рост фрахта в общей логистической цепи и позволит увеличить объем грузоперевалки", - отметил Лавренюк.

По словам государственного секретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который тогда же цитировался в сообщении министерства, приоритетом президента Украины, правительства и СНБО является развитие портов Азова.

"Позиция государства однозначна - эти порты мы развиваем. И это будет нашим ответом на проявление агрессии со стороны России. Сегодня мы должны подставить плечо этому региону, и в частности портам, чтобы они могли компенсировать свои убытки и были сохранены для Украины", - подчеркнул он.

Разработанный алгоритм о предоставлении дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в порты "Мариуполь", "Бердянск" и "Херсон", учитывает объем грузов и себестоимость тарифа.

Как сообщалось, Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста.

По мнению Администрации морпортов Украины, порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.