Жителей Запорожской области предупредили об ежемесячном изменении цен на газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Запорожгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Колебания цены связаны исключительно с группой "Нафтогаз": во-первых, изменилась оптовая цена газа от НАК "Нафтогаз Украины", во-вторых, для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на транспортировку газа. Именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения", - сообщает компания.

До этого нововведения цена газа была единственной для потребителей во всех областях, потому что действовал одинаковый общий тариф на доставку газа.

Общий тариф на доставку состоял из тарифа на транспортировку для "Укртрансгаза" и тарифа на распределение для операторов ГРМ. Поэтому, с 1 мая для каждого региона будет действовать свой тариф на доставку газа.

"Нам теперь нужно каждый месяц подавать данные в органы социальной защиты для начисления льгот и субсидий, потому что каждый месяц это будут разные цифры, а соответственно и различные начисления льготным категориям граждан. Также даже в пределах одной области действует разная цена, например в Мелитополе и Мелитопольском районе она другая. И люди должны быть готовы к тому, что в платежках жители соседних поселков увидят разные цифры", - отметила директор "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

Информацию обо всех составляющих цены газа каждый клиент "Запорожгаз Сбыта" получает ежемесячно, в счетах за газ.