Нардеп Деркач получил 42 гектара заповедной земли. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Формально эта земля принадлежат 4 лицам. 3 из них имеют прочные связи с семьей Деркача. 7,5 гектар - у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком.

Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж - в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

Наибольший массив заповедной земли, почти 26 гектаров - у другого, действующего, помощника Деркача - Антона Симоненко. Он уже 3 срока работает помощником Деркача в парламенте, а перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко.

Именно на Антона Симоненко Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал "Эра" и радио "Эра ФМ".

Отдала заповедные 42 гектара в частные руки в 2010 году Обуховская райгосадминистрация.

Тогда 42 гектара были разделены на 23 части для 23 человек, которые должны вести здесь личное сельское хозяйство.

Среди 23 человек, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были преимущественно люди из окружения нардепа - группа работников его ТРК "Эра", группа помощников нардепа, представители компаний партнеров Деркача и тому подобное.

В том числе два нынешние владельцы, Симоненко и Берко, которые позже аккумулировали участка от других "крестьян".

По подсчетам журналистов, из 23 человек, получивших эту землю в 2010 году, минимум 17 - из окружения Деркача.

В ответ на письменный запрос журналистов об отношениях с 4 нынешними владельцами ценного массива Деркач переслал письмо от адвоката всех 4 землевладельцев.

В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО "Лидер". Затем ООО "Лидер" "отказалась от аренды в пользу сельского совета и изъявила желание передать часть земель согласно действующему законодательству для ведения личного сельского хозяйства отдельным гражданам".

Нынешний владелец ООО "Лидер" - Юрий Берко, уже упомянутый бизнес-партнер жены Андрея Деркача, который теперь обладает и куском ценной земли.

В конце 90-х и начале 2000-х годов Андрей Деркач имел тесные связи с президентом Украины Леонидом Кучмой, их называли кумовьями.