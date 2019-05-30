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30.05.19 11:36

Увольнение Рожковой через суд создаст угрозу курсу гривни, – Нацбанк

Национальный банк Украины заявляет, что возможное решение Окружного админсуда Киева об отстранении замглавы НБУ Екатерины Рожковой создаст угрозу для стабильности курса гривни.

Увольнение Рожковой через суд создаст угрозу курсу гривни, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Ранее нардеп "Народного фронта" Юрий Савчук подал иск в Окружной административный суд Киева об увольнении Рожковой.

"Сообщаем, что в настоящее время Национальный банк не получил соответствующего искового заявления. Подчеркиваем, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют", - сообщает НБУ.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создается угроза для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявляет НБУ.

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