Увольнение Рожковой через суд создаст угрозу курсу гривни, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Ранее нардеп "Народного фронта" Юрий Савчук подал иск в Окружной административный суд Киева об увольнении Рожковой.

"Сообщаем, что в настоящее время Национальный банк не получил соответствующего искового заявления. Подчеркиваем, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют", - сообщает НБУ.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создается угроза для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявляет НБУ.