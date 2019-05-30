Киев стал лидером по количеству краж автомобилей в Украине

Об этом со ссылкой на Апостроф сообщает БизнесЦензор.

По данным Национальной полиции, в течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже угнали 766 машин, тогда как вернуть владельцам удалось лишь 250 машин (32,6%)

По данным Генпрокуратуры Украины, в 2018 году ведомством зарегистрировано 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2017 году воры украли 5684 автомобиля).

Более 22% автомобилей похищено именно в столице. Тенденция продолжается и в 2019 году. По данным Генеральной прокуратуры Украины, из 794 похищенных с января по март автомобилей - более 21% украли в Киеве.

В департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины объясняют, что чаще всего машины крадут со стихийных автостоянок и улиц именно в Киеве и областных центрах - здесь наиболее развита дорожно-транспортная инфраструктура. Любимые места автомобильных преступников - парковки торговых и развлекательных центров, дворы многоэтажек.

Обычно воры сканируют сигнал ключей автомобилей, оборудованных штатной (заводской) системой защиты от угона. После чего похищенный автомобиль перегоняют в место отстоя - в парковки многоэтажек, СТО, гаражно-строительные кооперативы и так далее. Затем автомобиль регистрируют с перебитыми номерами и продают или разбирают на запчасти.

В компании "AXA Страхование" подтверждают, что среди всех городов Украины, чаще всего похищали автомобили именно в Киевской области. Всего в течение 2018 году компания выплатила более 36 млн. грн., компенсировав клиентам стоимость 52 угнанных автомобилей.

По данным "AXA Страхование", наиболее популярными среди преступников были японские автомобили Toyota RAV4,Toyota CAMRY, Mazda 6, Mazda CX-5, Honda Accord и CR-V.

В Департаменте уголовного розыска Национальной полиции рассказывают, что чаще всего похищают автомобили ВАЗ и Daewoo, потому что владельцы этих недорогих марок, как правило, не тратят средства на дополнительную защиту.

Toyota, Mercedes, BMW, Honda - любимые машины воров в дорогом сегменте.