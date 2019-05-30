Украина может потерять 5 миллиардов из-за иска завода Коломойского

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Конституционный Суд Украины на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов Игоря Коломойского относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Оспариваемое положение предусматривает, что НАБУ и его работникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований, подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

В случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство лишиться почти 5 млрд грн по 93 сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

Суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку Запорожского завода ферросплавов и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

Запорожский завод ферросплавов, по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергосеть" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова.

В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергосеть" дальше их не перечисляла.