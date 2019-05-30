В Киеве переименуют еще ряд улиц

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Следовательно, предполагается переименование ул.Димитрова на ул.Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской на ул.Олексы Тихого в Соломенском районе, ул.Панельную на ул.Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул.Российскую на ул.Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул.Подвойского на ул.Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул.Ивана Шевцова на ул.Василия Макуха в Шевченковском районе.

В ведомстве отметили, что переименования прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Киевсовет на пленарном заседании должен утвердить соответствующие переименование.