Канада подала заявку в ООН на оспариваемый Россией и Данией шельф в Арктике

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

На те же самые подводные пространства претендуют Россия и Дания.

Конвенция ООН по морскому праву дает прибрежным государствам право на континентальный шельф простирающийся на расстояние до 200 морских миль от их побережья и, соответственно, право на эксплуатацию ресурсов морского дна и недр.

Конвенция допускает расширение суверенных границ континентального шельфа, если страна располагает научными данными, что подводные геологические или географические особенности являются естественным продолжением их шельфов.

В представленной Оттавой документации утверждается, что подводная горная цепь известная под именем Хребет Ломоносова является натуральным продолжением континентального шельфа Канады.

Москва сделала такую же заявку в Комиссию ООН в 2001 году, а в 2007-ом расширила список своих территориальных притязаний.

Дания тоже претендует на ту же самую подводную территорию утверждая, что Хребет Ломоносова является естественным продолжением континентального шельфа принадлежащей Копенгагену Гренландии.

Хребет Ломоносова был обнаружен советскими полярниками в 1948 году и назван в честь основоположника российской науки.

Перед тем как вынести решение, Комиссия ООН рассмотрит научную обоснованность заявок трех стран. Некоторые эксперты полагают, что существует вероятность того, что орган ООН будет руководствоваться принципом "равноудаленности" от берегов претендующих стран, что даст безусловное преимущество Дании. В любом случае переговоры по определению границ вряд ли начнутся в ближайшие несколько лет.