МАУ Коломойского не планирует отказываться от проблемных самолетов Boeing

Об этом сообщил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы не планируем отказываться ( от покупки Boeing 737 MAX). Мы надеемся, что все будет решено и можно будет пользоваться этими самолетами", - сказал Фоменко.

Относительно срока получения Boeing 737 MAX Фоменко отметил, что это зависит от того, когда будет разрешение авиационной администрации США (относительно эксплуатации самолетов), агентства авиационной безопасности ЕАЅА и Госавиаслужбы Украины.

Фоменко напомнил, что МАУ вынуждена была сократить планы на это лето по количеству рейсов.

"Мы не выполняем столько рейсов, сколько планировалось, не по тому расписанию, как планировалось, но обо всех изменениях мы стараемся предупреждать за полтора месяца, чтобы предложить пассажирам альтернативу", - добавил он.

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX, принадлежавший авиакомпании Lion Air, разбился в Индонезии. Он упал в море почти сразу после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 189 человек. 10 марта 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Адис-Абеба (Эфиопия). Из 149 пассажиров и восьми членов экипажа никто не выжил.

Во время расследования были выявлены общие сбои в системах обоих самолетов. После этого самолеты серии 737 Max были отозваны из эксплуатации для обновления программного обеспечения.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта к запрету присоединилась Украина.

Сейчас во флоте МАУ самолетов Boeing 737 MAX нет, но на 2019 год запланирована поставка трех самолетов этой модели. Ранее МАУ сообщала, что ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302.

4 апреля МАУ объявила о сокращении полетной программы и отмене части рейсов как на внутренних, так и международных направлениях в сезоне летней навигации. Основной причиной такого решения названа задержка с поставкой самолетов Boeing 737 MAX.

Изменения полетной программы включают уменьшение частоты полетов на рейсах в Афины, Стамбул, Ереван, закрытие маршрута Киев-Винница и отмене некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

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