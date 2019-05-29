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29.05.19 19:25

НКРЭКУ предложила заранее провести сертификацию нового оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила к общественному обсуждению изменения в порядок сертификации оператора газотранспортной системы, направленные на предоставление регулятору возможности принять в будущем решение о сертификации оператора с отсрочкой вступления в силу соответствующего документа до момента выполнения оператором обязательных дополнительных условий.

НКРЭКУ предложила заранее провести сертификацию нового оператора ГТС

Соответствующий проект постановления был одобрен для обсуждения на заседании комиссии 29 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ предлагает дополнить порядок осуществления процедуры сертификации разделом, согласно которому предварительное и окончательное решение о сертификации может содержать обязательные условия, невыполнение которых в определенные сроки может привести к отмене решения или переносу срока вступления его в силу.

Как сообщалось, Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, должна выполнить третий Энергопакет, выделив из "Нафтогаза" деятельность по транспортировке газа. Новый оператор газотранспортной системы для осуществления деятельности по транзиту должен получить сертификацию, подав соответствующую заявку НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества.

В начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа и условием для его сертификации.

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