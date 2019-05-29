Штрафы за отсутствие лицензий на хранение топлива могут отсрочить на полгода

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Обязательство иметь лицензии на хранение топлива с 1 июля 2019 года остается в силе, но до 1 января 2020 года штраф в размере 500 тыс. грн применяться не будет.

Глава комитета Нина Южанина обратилась к присутствующим на обсуждении депутатам с просьбой мобилизовать своих коллег по фракциям для принятия этого решение на заседании в четверг.

В ходе обсуждения за перенос или отмену лицензирования операций по хранению топлива ожидаемо выступили представители крупных промышленных предприятий, например, "Энергоатом", а также представители аграрных ассоциаций и компаний-перевозчиков.

По словам представителей агропредприятий, до 95% хозяйств не имеют необходимых для получения лицензии документов, а именно акта ввода в эксплуатацию и разрешение на работу объекта повышенной опасности.

Требования по лицензированию операций по хранению нефтепродуктов вызваны в первую очередь тем, что именно аграрные и транспортные компании замечены в фиктивном потреблении топлива.

Южанина подчеркнула, что, несмотря на сложности крупных промышленных предприятий, освободить их от лицензирования операций по хранению топлива нельзя, поскольку это нивелирует эффект всей реформы контроля над оборотом нефтепродуктов.

В действующей редакции Налогового кодекса штрафы за нарушение правил регистрации акцизных складов будут применяться после 1 октября 2019 года.

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