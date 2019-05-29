Суд отменил решение НБУ в отношении аудитора "Приватбанка" времен Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Кроме того, суд признал неправомерными действия Национального банка об аннулировании Свидетельства о включении компании в реестр аудиторов банков.

"Решение суда не вступило в законную силу и НБУ готовится к его обжалованию", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в июле 2017 года лишил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" права на официальную проверку банков, исключив фирму из своего реестра.

В НБУ указывают, что основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

По мнению Нацбанка, аудиторская компания не смогла установить риски в "Приватбанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

PwC назвала решение НБУ необоснованным и пообещала искать способы его отмены.

Напомним, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации. Сам Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с итогами инспекции НБУ и считает, что при проведении аудита отчетности банка компанией "ПрайсвотерхаусКуперс" не было допущено нарушений.

В марте 2018 года государственный "Приватбанк" подал судебные иски против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина) на сумму $3 миллиарда в качестве возмещения убытков, которых, как считает "Приватбанк", он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы.

"ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" проверял отчетность "Приватбанка", крупнейшего украинского банка, национализированного в декабре 2016 года с дырой в капитале более $5,5 млрд, которая стала результатом рискованной практики кредитования. На первом этапе спасение "Приватбанка" обошлось налогоплательщикам примерно в $4,3 млрд. Однако аудит отчета за 2016 год, проведенный Ernst and Young, показал, что для выполнения нормативов достаточности капитала необходимы дополнительные вливания в размере 38,5 млрд грн ($1,5 миллиарда).

Напомним, до национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

PwC была аудитором "Приватбанка" с середины 90-х годов.

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