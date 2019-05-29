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29.05.19 18:27

Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова

Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании во вторник, 28 мая, приняла решение закрыть производство по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".

ахметов

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.

"Принято постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины о закрытии конституционного производства по делу", – сказано в сообщении.

Как уточнили в КС, такое решение судьи приняли единогласно, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в письме трех судей КС, адресованном коллегам по Конституционному суду, было приведено по меньшей мере шесть дел, в которых, по их мнению, усматривается манипуляция со стороны на то время главы КС Станислава Шевчука их рассмотрением. В том числе называлось дело "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".

Впоследствии судьи КС выразили Шевчуку недоверие, проголосовали за его увольнение и избрали нового главу суда.

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Как сообщалось, в апреле 2018 года 54 народных депутата внесли на рассмотрение Конституционного Суда представление на проверку на предмет конституционности положений закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года.

Как указано в представлении, нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов "Укррудпрома", что, по мнению депутатов, противоречит Конституции.

Конституционный суд принял обращение к рассмотрению. Рассмотрение представления было распределено на председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, за отставку которого судьи КС проголосовали 14 мая. 

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций входящих в "Укррудпром" предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.

ГАК "Укррудпром" создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества.

В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром"). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК "Сухая Балка" - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).

ФГИ принадлежало 100% акций ГАК "Укррудпром".

Правительство 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО "Комсомольское рудоуправление", входившего в состав ГАК "Укррудпром", в управление ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.

В соответствии с законом об особенностях приватизации ГАК "Укррудпром", восемь предприятий, входивших в состав компании, были проданы крупным негосударственным акционерам этих компаний, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались.

Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. В настоящее время подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг".

Напомним, в апреле 2005 года группа из 62 народных депутатов уже обращалась в Конституционный суд на предмет установления соответствия Конституции закон об особенностях приватизации "Укррудпрома", однако КС 12 октября 2005 года отказал в открытии конституционного производства на том основании, что представление не отвечает требованиям Конституции и закону о КС, а вопросы, поднятые в нем, не подведомственны суду.

В ноябре 2005 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О возврате в государственную собственность (национализацию) пакетов акций предприятий государственной акционерной компании (ГАК) "Укррудпром", однако он не был принят.

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