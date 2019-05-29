Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.

"Принято постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины о закрытии конституционного производства по делу", – сказано в сообщении.

Как уточнили в КС, такое решение судьи приняли единогласно, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в письме трех судей КС, адресованном коллегам по Конституционному суду, было приведено по меньшей мере шесть дел, в которых, по их мнению, усматривается манипуляция со стороны на то время главы КС Станислава Шевчука их рассмотрением. В том числе называлось дело "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".

Впоследствии судьи КС выразили Шевчуку недоверие, проголосовали за его увольнение и избрали нового главу суда.

Читайте также: Определена коллегия судей КС по представлению о незаконности приватизации "Укррудпрома"

Как сообщалось, в апреле 2018 года 54 народных депутата внесли на рассмотрение Конституционного Суда представление на проверку на предмет конституционности положений закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года.

Как указано в представлении, нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов "Укррудпрома", что, по мнению депутатов, противоречит Конституции.

Конституционный суд принял обращение к рассмотрению. Рассмотрение представления было распределено на председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, за отставку которого судьи КС проголосовали 14 мая.

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций входящих в "Укррудпром" предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.

ГАК "Укррудпром" создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества.

В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром"). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК "Сухая Балка" - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).

ФГИ принадлежало 100% акций ГАК "Укррудпром".

Правительство 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО "Комсомольское рудоуправление", входившего в состав ГАК "Укррудпром", в управление ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.

В соответствии с законом об особенностях приватизации ГАК "Укррудпром", восемь предприятий, входивших в состав компании, были проданы крупным негосударственным акционерам этих компаний, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались.

Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. В настоящее время подавляющим большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг".

Напомним, в апреле 2005 года группа из 62 народных депутатов уже обращалась в Конституционный суд на предмет установления соответствия Конституции закон об особенностях приватизации "Укррудпрома", однако КС 12 октября 2005 года отказал в открытии конституционного производства на том основании, что представление не отвечает требованиям Конституции и закону о КС, а вопросы, поднятые в нем, не подведомственны суду.

В ноябре 2005 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О возврате в государственную собственность (национализацию) пакетов акций предприятий государственной акционерной компании (ГАК) "Укррудпром", однако он не был принят.