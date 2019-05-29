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29.05.19 20:49

Samsung представила новую безопасную зарядку

Корейская компания Samsung представила два новых устройства USB Type-C - SE8A и MM101. Новые девайсы обмениваются данными с заряжаемым гаджетом для обеспечения более эффективной зарядки.

samsung

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

SE8A позиционируется как первая зарядка со встроенной системой безопасности. Она обеспечивает ступенчатую аутентификацию, а также хранит ключ безопасности. MM101 поддерживает алгоритм симметричного шифрования для аутентификации продукта, а также включает в себя датчик влажности для безопасной подзарядки устройств.

Мощность новых устройств составляет 100 Вт, что позволяет использовать их не только для смартфонов, но и для планшетов, ноутбуков и мониторов. MM101 сейчас проходит тесты, а SE8A уже поступила в серийное производство.

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