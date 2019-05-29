"Межигорье" Януковича отдадут в управление компании бывшего помощника Мураева

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает БизнесЦензор.

"Тендерный комитет АРМА во время своего заседания проголосовал за избрание управляющим арестованных активов резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани", – сообщили в агентстве, пообещал уточнить детали позже.

Как сообщалось, на конкурс по выбору управляющего арестованными активами резиденции "Межигорье" в апреле подали документы три участника, два из них – повторно.

При этом АРМА упростила условия конкурса, принимая во внимание общественную значимость объекта, и сняла требование предоставить прогноз прибыли.

В частности, заявки поступили от ГО "НПУ "Межигорье", фактически управляющего резиденцией в настоящее время, ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Скомпани" являются Сергей Коренев (51%) и Константин Заграничный (49%). Уставный капитал компании – 1 млн грн.

Как отметила, Наталья Седлецкая, журналист программы "Схемы", представители "Скомпании" указали в качестве подобных проектов управление помещениями "Укрпошты", а официальные владельцы фирмы – малоизвестные бизнесмены.

"В их заинтересованности таким объектом как "Межигорье" нет ни одного рационального объяснения. Но есть одна зацепка. Директор компании – Алексей Вороненко. Это околополитический деятель, который, как выяснили в "Слідство.Інфо", после Майдана получил должность помощника народного депутата Евгения Мураева, регионала, затем опоблокивця, давнего соратника Виктора Януковича", – написала Седлецкая на своей странице в сети Facebook.

Согласно информации из открытых источников, Алексей Вороненко позиционирует себя как эксперт и политтехнолог, в последнее время он критиковал Мураева за поддержку на президентских выборах кандидатуры Александра Вилкула, а не Владимира Бойко, выдвинутого от "Оппозиционной платформы" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление АРМА государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 годы) Виктор Янукович.

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