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29.05.19 17:05

Подземные многоуровневые паркинги в зданиях можно будет строить с 1 июня, – Минрегион

С 1 июня вступают в действие государственные строительные нормы В.2.2-9:2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения", которыми прописана возможность и требования к проектированию многоуровневых подземных автостоянок в общественных зданиях.

Подземные многоуровневые паркинги в зданиях можно будет строить с 1 июня, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Так, встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до 5 этажей, тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до 9 этажей.

"Недостаток паркомест в крупных городах, возле крупных общественных заведений – всегда проблема. И создание удобных подземных паркингов, особенно многоуровневых, под такими заведениями могло бы стать решением вопроса. До этого проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было нормировано в строительных нормах. Сейчас мы это предусмотрели", – отметил Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, допускается проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров включительно в соответствии с Рекомендациями по обеспечению противопожарной защиты подземных автостоянок до 5 этажей включительно. А автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей включительно. При этом подземные автостоянки должны быть снабжены лифтами или подъемниками.

Кроме того, въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны быть удалены от окон жилых домов и помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, а также участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями СНИП "Планировка и застройка территорий".

Вентиляционные шахты подземных и подземно-наземных автостоянок должны предусматриваться согласно требованиям ВСН "Предприятия по обслуживанию автомобилей" и ГСН "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей".

По словам Парцхаладзе, принятые изменения позволят:

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