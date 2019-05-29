"Энергорынок" напомнил о прекращении действия договоров купли-продажи электроэнергии с 1 июля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Энергорынка", передает БизнесЦензор.

С 1 июля также прекращается закупка э/э по "зеленому" тарифу. Порядок оформления договорных отношений купли-продажи э/э, произведенной из альтернативных источников энергии, в новом рынке предусмотрен законом "О рынке э/э".

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Государственные энергопроизводители обязаны заключать их по итогам аукционов, однако процесс их организации в июне не начнется из-за задержки нормативной базы.

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

За перенос запуска энергорынка выступает НЭК "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок", которые обязаны обеспечить информационные платформы для основных сегментов нового рынка – балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, а также ДатаХаба. За перенос рынка также АО "Укргидроэнерго" в связи с нормативной неурегулированностью рынка вспомогательных услуг. Сторонники отсрочки введения новых правил работы на энергорынке в основном считают целесообразным перенос даты запуска с 1 июля на 1 октября.

Сторонниками своевременного запуска рынка является Министерство энергетики и угольной промышленности, НКРЭКУ, а также крупные энергогенерирующие компании (НАЭК "Энергоатом" и энергохолдинг ДТЭК), рассчитывающие на то, что в новом рынке их отпускной тариф вырастет до справедливого уровня, а расчеты за их продукцию составят 100%.

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