ЕБРР выделит 19 миллионов евро кредита на строительство ВЭС в Одесской области

Как сообщает ЕБРР, установленная мощность станции составит 32,4 МВт, а общая стоимость строительства – 64,1 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общий пакет кредитования, с учетом взносов других доноров, составит 24,5 млн евро.

Получателем кредита выступит ООО "Овид Ветер", которое уже ввело ВЭС в эксплуатацию в апреле 2019 года.

Данный проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро.

Турецкая GURIS в июне текущего года планирует приступить к строительству на Закарпатье (в верховьях реки Боржава) первой в области ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 120 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 120 млн евро, он осуществляется за счет собственных средств холдинга.

GURIS является лидером в Турции по развитию возобновляемых источников энергии и реализует энергетические проекты в разных странах мира. В Турции компания построила четыре гидроэлектростанции, восемь тепловых электростанций, четыре ВЭС и крупнейшую в стране геотермальную станцию – вторую по величине в Европе. Общая мощность всех электростанций, построенных GURIS, составляет около 4 ГВт, в частности, ВЭС – более 300 МВт.

Как сообщалось, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что прекращает финансирование проектов в Украине по солнечной энергетике до внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

ЕБРР неоднократно призывал Украину к внедрению механизма аукционов как более прогрессивной модели стимулировании создания генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По оценке ЕБРР, запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.