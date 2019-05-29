Для жителей Днепропетровской области установили три разных цены на газ

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, колебание цен связано исключительно с группой "Нафтогаза": во-первых, изменилась оптовая цена газа НАК "Нафтогаз Украины", во-вторых, для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на оплату стоимости заказанной мощности (вместо транспортировки газа) – 188,63 грн . за тыс. куб. м (с НДС). Именно из-за изменения этого тарифа с 1 мая каждый регион Украины получает свою цену газа для населения.

Так, в Днепропетровской области установлены следующие цены газа на май:

Днепр (зона лицензионной деятельности АО "Днепрогаз") – 8115,77 грн за тыс. куб. м;

Кривой Рог (зона лицензионной деятельности АО "Криворожгаз") – 7 911,29 грн за тыс. куб. м;

Днепропетровская область (зона лицензионной деятельности АО "Днепропетровскгаз") – 8 253,05 грн за тыс. куб. м.

В июне установлены следующие цены на газ для жителей Днепропетровщины:

Днепр (зона лицензионной деятельности АО "Днепрогаз") – 8 495,85 грн за тыс. куб. м;

Кривой Рог (зона лицензионной деятельности АО "Криворожгаз") – 8291,37 грн за тыс. куб. м;

Днепропетровская область (зона лицензионной деятельности АО "Днепропетровскгаз") – 8 633,12 грн за тыс. куб.

В компании указывают, что разные цены связаны с решением НКРЭКУ по отмене общего тарифа на доставку природного газа. Общий тариф на доставку состоял из тарифа на транспортировку для "Укртрансгаза" и тарифа на распределение для операторов ГРС (облгазов). Для "Укртрансгаза" теперь установлен новый тариф, который фактически является абонплатой. В то же время тариф газораспределительных компаний не изменился. Также осталась неизменной и ставка ООО "Днепропетровскгаз Сбыт"–- согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года, она остается на уровне 2,19%, то есть 18,7 копеек от конечной цены газа.

"На сегодняшний день каждый клиент ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получает информацию обо всех составляющих цены газа в счетах за газ. Кроме того, счет можно собственноручно загрузить в Личном кабинете на сайте 104.ua.", – рассказывает директор "Днепропетровскгаз Сбыта" Татьяна Соболь.

В компании также подчеркнули, что цена газа теперь будет меняться ежемесячно. Каждый месяц НАК "Нафтогаз Украины" должен направлять в адрес ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", как поставщика со специальными обязанностями, дополнительные соглашения с оптовой ценой на газ. Именно она определяет, какой будет конечная цена на газ для населения.

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Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям , 152 религиозным организациям, а также 4 тысячам промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

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