Связанная с Коломойским компания потребовала в суде от ГОКа Ахметова 120 миллионов дивидендов

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует постановление Хозсуда Днепропетровской области.

Wadless Holdings Limited обосновала исковые требования тем, что она является владельцем 21,16 млн штук акций ПАО "ЮГОК" и имеет право на получение дивидендов в размере 132,32 млн грн (из расчета 6,25 грн на одну простую акцию) по решению общего собрания акционеров ПАО "ЮГОК" от 21 июня 2018 года.

Компания укзывает, что "ЮГОК" не выплатил дивиденды в установленный законом срок.

Вместе с исковым заявлением истец подал в суд ходатайство об истребовании доказательств: копии протокола общего собрания акционеров ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" о т21 июня 2018 года, протокола заседания набсовета "ЮГОКа" №135/2018 от 21 июня 2018 года, а также выписку из Перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов от "ЮГОКа" по состоянию на 7 июля 2018 года.

Рассмотрев ходатайство истца об истребовании доказательств, суд решил удовлетворить его полностью.

В свою очередь представитель ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" подавал встречный иск о признании договоров, на основании которых Wadless Holdings Limited приобрела право собственности на акции компании недействительными. Однако суд отказался открыть дело. Сейчас это решение оспаривается.

Кипрская Wadless Holding Limited была основана в 2001 году. Компания фигурировала в составе акционеров ряда компаний группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В частности, Wadless Holding Limited до 2018 года владела 10% акций подконтрольного "Привату" "Полтаваоблэнерго", она также владеет пакетом акций латвийского PrivatBank.

По данным Комиссии по ценным бумагам США (SEC), что через Wadless Holding Limited Игорь Коломойский в 2007 году приобретал акции телеканала "1+1".

Как сообщалось, акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) на собрании 21 июня 2018 года планировали направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в сумме 9,95 млрд грн.

В сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК), вышло из состава акционеров предприятия.

При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.

Напомним, акционеры ПАО "ЮГОК" в мае 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа в сентябре 2017 года акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия – 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, ранее - также компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".

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