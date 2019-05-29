По Днепру планируют перевозить 25 тысяч тонн масла в месяц

Об этом рассказал директор по логистике компании TransShipOil Аркадий Бородкин в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

В мае в Днепровском речном порту компанией "Укрречфлот" было перегружено порядка 11 тыс. тонн масла.

Процесс протекает так: после погрузки масла в автоцистерны на заводе "Олейна" (Bunge), груз подается на причал речпорта, где с использованием погрузочных рукавов осуществляется перегрузка на специализированное наливное судно.

В "Укрречфлоте" сообщают, что к концу года планируют выйти на объемы переработки в 20-25 тыс. тонн масла ежемесячно. При этом наливные грузы будут отгружаться из нескольких точек на реке.

Разработала проект транспортировки масла по реке и перевалки борт-борт в порту "Николаев" компания TransShipOil.

В работе задейстовованы три танкера компании со средней грузовместимостью 2700-3000 тонн. Два судна играют роль челноков, перевозя масло из порта "Днепр" в Николаев. Третье судно используется как накопитель. В планах TransShipOil расширить географию перевозок, в частности, за счет Светловодска и Запорожья.

И в TransShipOil, и в Bunge говорят о том, что главная перспектива новой логистической схемы - это диверсификация рисков по своевременным доставкам грузов в порт путем их частичного переориентирования с железной дороги на реку.

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