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29.05.19 14:48

Экспорт зерновых превысил 46 миллионов тонн

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 29 мая 2019 года экспортировала 46,13 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,8% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Экспорт зерновых превысил 46 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 26,95 млн тонн кукурузы, 14,93 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 265,9 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

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