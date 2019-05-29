ДТЭК отключит от электроснабжения дочернюю компанию "Росатома" в Краматорске

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Долг ЭМСС перед оператором системы распределения на сегодня составляет 290 млн грн. В результате предприятие-должник будет отключено от электроснабжения 29 мая", – сообщает ДТЭК.

По данным ДТЭК, ЭМСС будет отключено от электроэнергии в третий раз за 2019 год.

" Энергомашспецсталь не выполняет условия мировых соглашений и не погашает задолженность согласно графику", – сообщает ДТЭК.

Согласно сообщению, энергохолдинг также призывает "Энергомашспецсталь" принять срочные меры для погашения задолженности.

Как сообщалось, в феврале счета "Энергомашспецсталь" в 10 украинских банках были арестованы для обеспечения исполнения решения суда и погашения задолженности перед ДТЭК на сумму 224,37 млн грн за поставленную электроэнергию.

В свою очередь в пресс-службе ЭМСС предлагали подключить к процессу урегулирования спора по задолженности "Метинвест", который покупает у ЭМСС продукцию для метпроизводства (в частности, валки), но рассчитывается за продукцию без аванса, со сроком оплаты два месяца после отгрузки, тогда как электроэнергию ДТЭК поставляет на условиях 100% предоплаты.

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"), получило в 2018 году, по предварительным данным, чистый убыток в размере 293,62 млн грн, что в 3,2 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит в машиностроительный дивизион "Росатома".