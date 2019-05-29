Задолженность по выплате зарплаты превысила 2,6 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе задолженность по зарплате экономически активных предприятий в апреле увеличилась на 10,6% – до 1,42 млрд грн на 1 мая.

По данным Госстата, сокращение задолженности по заработной плате в апреле зафиксировано в Хмельницкой (на 14,2%), Житомирской (на 2,6%), Полтавской (на 2,2%) и Николаевской (на 0,9%) областях.

В то же время рост задолженности по выплате зарплаты в прошлом месяце наблюдался во Львовской (на 75,3%), Черновицкой (на 49%), Херсонской (на 18,1%), Тернопольской (на 17,2%), Днепропетровской (на 13,3%), Винницкой (на 10,9%), Закарпатской (на 8,1%), Черниговской (на 7,7%), Донецкой (на 6,9%), Черкасской (на 5,7%), Сумской (на 4,9%), Запорожской (на 3,6%), Одесской (на 3,3%), Харьковской (на 3,2%), Ривненской (на 2,1%), Луганской (на 2%) областях и Киеве (на 10,3%).

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Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате заработной платы возросла в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 14,7% (до 526,13 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,9% (до 128,76 млн грн), в сфере жилкомуслуг – на 8,9% (до 113,69 млн грн); в машиностроении – на 5% (до 943,93 млн грн), транспорта – на 1,7% (до 177,51 млн грн).

Напомним, по данным Госстата, на 1 апреля общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,46 млрд грн, увеличившись в марте на 0,7%.

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