"Укртрансгаз" увеличил мощности для импорта газа из Венгрии на 14%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" ообщает БизнесЦензор.

"По результатам проведения ряда подготовительных мероприятий операторами ГТС Украины и Венгрии, техническая мощность транспортировки природного газа по направлению Венгрия-Украина увеличена на 14%", - сообщает "Укртрансгаз".

Соответствующие корректировки внесены в соглашение о взаимодействии между "Укртрансгазом" и FGSZ и вступают в действие с 30 мая 2019 года.

Операторы договорились об увеличении общей мощности в точке ГИС "Берегдароц" с 17,1 до 19,5 млн куб. м в сутки.

"Такие изменения значительно увеличивают техническую возможность импорта природного газа в Украину из Венгрии, что особенно важно в контексте подготовки к зимнему сезону 2020", - сообщает "Укртрансгаз".

Компания напоминает, что контракт на поставку газа между "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" истекает в конце 2019 года. "И пока никаких новых соглашений не подписано, Украина готовится к вероятности прекращения транзита с начала 2020 года", - сообщает компания.

Для уменьшения рисков и стабильного прохождения следующего отопительного сезона в Украине, необходимо накопить около 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, сообщает "Укртрансгаз".

На сегодня в хранилищах Украины находится 11,1 млрд куб. м газа, что на 1,7 млрд куб. м превышает общий объем природного газа на ту же дату в 2018 году.

С начала мая в газохранилища Украины закачано 1,6 млрд куб. м, а среднесуточный объем закачки составил 60 млн куб. м.