Мининфраструктуры возглавило рейтинг неэффективных распорядителей бюджетных денег, – Счетная палата

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

По данным Счетной палаты, рейтинг неэффективных распорядителей возглавляет Министерство инфраструктуры Украины - почти 55% из объема проверенных бюджетных средств использовались неэффективно.

Далее следуют Министерство здравоохранения - 51% неэффективно использованных средств; Министерство обороны - 42%; Генеральная прокуратура - 37%; Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан призвал правоохранительные органы обратить внимание на соответствующие министерства и материалы аудитов.

В целом за 2018 год Счетная палата проверила 598 объектов, подготовила и утвердила 91 отчет. Аудитами было охвачено почти 305 млрд грн. Аудиторы установили нарушений на общую сумму около 17 млрд грн.

"Это нарушение бюджетного и иного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатки при администрировании доходной части бюджета", - сообщает Счетная палата.

В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и обнаружил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн.