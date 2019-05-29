Huawei оспорила в суде санкции США

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Корпорация заявила, что ограничения противоречат американской конституции. В частности, в Huawei указали, что было нарушено право на судебное разбирательство. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Иск к правительству Соединённых Штатов подан в суд Техаса. Компания ходатайствует об упрощённом судебном разбирательстве.

В прошлом году президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в связи с возможными угрозами информационной безопасности со стороны Huawei.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список и добилось запрета на закупки технологий и комплектующих у американских производителей.

По данным Reuters, сотрудничество с китайской компанией в сферах, где предназначена передача оборудования, услуг и программного обеспечения, приостановила корпорация Google.

В Huawei назвали запрет попыткой вытеснить компанию с американского рынка как конкурента.