"Сумыгаз" проверит 3 тысячи километров газопроводов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное распределение природного газа потребителям Сумщины", - сообщает компания.

С начала года диагностировано 643 км газопроводов, на которых обнаружены 261 повреждение и 1,2 тыс. утечек газа.

Наибольший объем работ по комплексному обследованию подземных газопроводов проводится в межотопительный период. В течение текущего года специалисты АО "Сумыгаз" планируют обследовать 2,9 тыс. км газовых сетей.

"Благодаря современному оборудованию удается выявить и устранить повреждения на газораспределительных сетях. Важно понимать, что даже несущественные повреждения газопроводов не только приводят к потерям природного газа, но и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций", - говорит главный инженер АО" Сумыгаз "Дмитрий Сергиенко.

В 2018 году при обследовании 2,9 км газопроводов было выявлено почти 1,2 тыс. случаев повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, 9,5 тыс. витков на надземных и подземных сетях.

Подземные газопроводы, эксплуатируемые более 25 лет, специалисты "Сумыгаз" проверяют каждые 3 года.

Газовые сети старше 40 лет подлежат проверке ежегодно. При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерскую службу, которые выполняют земляные работы и устраняют повреждения.