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29.05.19 10:31

"Укроборонпром" назначил нового директора завода имени Малышева

Директором ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) назначен Александр Чурсин, который сменил на должности возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя.

укроборонпром

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", соответствующее кадровое решение принято в связи с истечением срока действия контракта Хланя.

Чурсин до последнего назначения возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома", в состав которого входит порядка 20 предприятий бронетанковой отрасли Украины.

ГП "Завод им. Малышева одно из ведущих предприятий национальной бронетанковой отрасли и профильного кластера "Укроборонпрома".

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