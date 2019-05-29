"Укроборонпром" назначил нового директора завода имени Малышева

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Как сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", соответствующее кадровое решение принято в связи с истечением срока действия контракта Хланя.
Чурсин до последнего назначения возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома", в состав которого входит порядка 20 предприятий бронетанковой отрасли Украины.
ГП "Завод им. Малышева одно из ведущих предприятий национальной бронетанковой отрасли и профильного кластера "Укроборонпрома".