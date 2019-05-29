Цены на нефть снижаются из-за торговой войны США и Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89%, до 68,06 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI опускалась на 1,08%, до 58,5 доллара.

Негативно сказываются на котировках опасения по мировому экономическому росту, что может оказать влияние на спрос. "Целый ряд слабых экономических данных от крупнейших экономических регионов (США, Китая и Европы) на фоне усложняющейся ситуации с торговыми переговорами — это плохие новости для прогноза на нефтяной спрос", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

"Сырая нефть дешевеет… прежде всего потому, что "медведи" по спросу побеждают "быков" по предложению", — считает управляющий директор и брокер энергетических активов Tortoise Джеймс Мик, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Несмотря на сокращение поставок нефти из таких стран, как Иран и Венесуэла, под давлением санкций США, трейдеры опасаются за спрос на сырье в условиях торгового конфликта между США и Китаем. "Инвесторы с макроэкономической точки зрения обеспокоены мировым спросом, особенно перед лицом растущего торгового спора между США и Китаем", — пояснил агентству Мик.

"Риск (перебоев) в поставках на мировой рынок остается высоким на фоне сохраняющей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в связи с известной ситуацией в Венесуэле", — добавил аналитик. CША 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. В прошлом году США вновь ввели санкции против Тегерана, стремясь свести нефтяной экспорт страны к нулю.