Alibaba планирует листинг в Гонконге на $20 миллиардов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Дополнительное размещение, которое станет крупнейшим в мире за последние семь лет, позволит Alibaba получить финансирование, чтобы продолжить инвестировать в технологии, что является приоритетом для Китая на фоне замедления экономики и торгового противостояния с США.

Гигант электронной коммерции работает с финансовыми консультантами и собирается подать заявку конфиденциально в Гонконге уже во второй половине 2019 года, сказали три источника, говорившие на условиях анонимности, поскольку планы компании пока не обнародованы.

Источники отметили, что многие детали остаются неясными, включая окончательный планируемый размер размещения. Один человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сказал, что сумма, скорее всего, составит от $10 до $15 миллиардов.

Если Alibaba продаст акции на $20 миллиардов, дополнительное размещение может стать шестым по величине в истории, по данным Refinitiv. Представитель Alibaba отказался от комментариев.

SoftBank Group, крупнейший инвестор Alibaba, не ответил на просьбу о комментарии.