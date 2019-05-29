Поставки российской нефти в Польшу и Германию по "Дружбе" вернутся на докризисный уровень в июле, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

По их данным, "Транснефть" планирует возобновить прокачку Urals в Европу через пункт Адамова Застава на белорусско-польской границе 9-10 июня и поставлять по этому маршруту 65.000 тонн нефти в сутки.

В июле объем поставок должен возрасти до 145.000 тонн в сутки, что позволит полностью удовлетворить потребности НПЗ этих стран в трубопроводных партиях российской нефти.

"145.000 тонн (Urals) в сутки - это более чем достаточно для северной ветки ("Дружбы")", - считает один из источников в отрасли.

В конце апреля прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу и Германию была остановлена из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, что вынудило европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

РФ планирует поставить чистую нефть на белорусско-польскую границу к 10 июня, сказал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия вернёт загрязненную хлорорганикой нефть в объёме около 1 миллиона тонн обратно на свою территорию, что позволит очистить северную ветку "Дружбы" в направлении Польши и Германии.

По данным источников, нефтеперерабатывающим заводам на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается ориентировочно в 1 миллион тонн.